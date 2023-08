El ataque sin paliativos de Bertín Osborne contra todo (y contra todos)

El presentador y cantante ha regresado a los escenarios en Elche (Alicante)

Bertín Osborne será padre a la edad de 69 años, algo que ha generado muchísima polémica, en parte por las declaraciones que emitió el propio cantante. Después de varias semanas ausente, el presentador y artista se ha vuelto a subir a los escenarios en un concierto celebrado en la ciudad de Elche (Alicante). Si bien la música enamoró a los asistentes, la prensa esperaba con ansias la vuelta del polémico cantante.

Si bien ofreció un gran espectáculo, acorde a lo que sus fans esperan de Bertín Osborne, lo que más llamó la atención de los asistentes al concierto fueron algunas de las palabras que emitió a lo largo de la noche: "en este país donde hay más gente que dice que sabe y no sabe una mierda es en la música, en la televisión y en el vino. He probado los tres y me he tirado toda la vida encontrando inútiles", aseguró en un descanso entre canción y canción.

Un mensaje que no pasó desapercibido, en parte por la polémica protagonizada por Bertín Osborne por su paternidad tardía junto a Gabriela Guillén. Ambos esperan un hijo, pero no parece que tengan una relación estable. Al menos, él se hará cargo del bebé, algo que ha aliviado de cierta forma las aguas.

Fue una gran noche para Bertín Osborne en Elche, y al mismo tiempo un momento para hablar sin tapujos y sin cámaras de televisión. Su mensaje caló entre los seguidores que le observaban desde abajo, y probablemente no sean las últimas palabras que emita durante la gira.