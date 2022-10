Arturo Vidal presencia el funeral de su padre a través de un directo de Instagram

El mítico jugador chileno tenía que disputar un partido con su equipo, el Flamengo Por ello no pudo estar presente en el velatorio de su padre

La vida de los deportistas de élite a veces es increíblemente exigente, no solo en lo físico, sino también en lo personal. Así, Arturo Vidal, el mítico jugador de la elástica chilena ha tenido que despedir a su padre, Erasmo Vidal, a través de un directo de Instagram ya que no podía asistir personalmente. El motivo es, como no podía ser de otra manera, un evento profesional que se interponía entre él y su viaje a Santiago de Chile para vivir esos duros momentos en persona.

El partido de ida de la Copa Brasil contra el Corinthians fue el cruce concreto que impidió que Vidal tuviera la oportunidad de darle un merecido adiós a su padre. No obstante, el deportista pudo verlo igualmente, aunque fuera en la distancia, en la que se le veía realmente apenado.

"Papá hoy me faltará tu mensaje de buena suerte antes del partido, pero se que desde arriba nos estarás apoyando, ahora a ganar esta copa y la que viene, por ti y por todos quienes me apoyan día a día" señalaba Arturo Vidal en un partido anterior.

La relación entre Arturo y Erasmo no fue muy buena hasta los últimos años. El jugador, su madre y sus hermanos fueron abandonados por su padre cuando todavía era pequeño, por lo que tuvieron que vivir en la pobreza y con la figura de un padre ausente durante bastantes años.