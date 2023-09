Ariana Grande, arrepentida por lo que se ha hecho en los labios

La cantante no ve la necesidad de volver a utilizar botox para rellenar sus labios

Ariana Grande lleva un tiempo enfrascada en crear su nuevo proyecto musical, pero sigue siendo una de las grandes cantantes a nivel mundial. Aunque ahora sea una mujer que apuesta por la belleza natural, 'sin filtros', en el pasado hizo algo de lo que ahora se arrepiente. Tal y cómo ha confesado para Vogue Beauty Secrets, nunca volvería a ponerse botox ni relleno en los labios, e incluso llora cuando recuerda su pasado.

"Voy a a ser totalmente transparente como persona dedicada a la belleza, mientras me hago mis labios", confesaba Ariana Grande a la vez que se maquillaba de forma natural. Y es que la cantante asegura que "me he puesto un montón de relleno en los labios durante los años, igual que Botox. Paré en 2018 porque sentí que era demasiado. Me sentí como que me escondía".

En ese momento, se le escaparon algunas lágrimas porque no fue capaz de evitar emocionarse al recordar ese momento de su vida: "durante mucho tiempo, la belleza fue como una herramienta para esconderme".

Esta es la razón por la que Ariana Grande se ponía extensiones, se pintaba tanto el rostro y acudía constantemente a centros de belleza y de estética. Eso sí, con el paso de los años, ha aprendido la lección y ha cambiado su relación consigo misma: "estar tan expuesta desde que era tan joven, especialmente cuando la gente tiene tanto que decir sobre tu aspecto y esas cosas desde que eres joven, es muy difícil saber qué es lo que merece la pena escuchar y qué no".