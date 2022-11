Así fue la aparatosa caída de Kiko Matamoros que conmocionó al "MediaFest Night Fever"

Matamoros performó a una drag conocida como Kika Brona No pudo aguantar las plataformas y se cayó

Kiko Matamoros es una de las caras más reconocibles del mundo de Mediaset. También es uno de los que más tiempo lleva participando en sus programas, ya que podemos verlo en la parrilla televisiva del grupo desde aproximadamente la época de Crónicas Marcianas presentada por Javier Sardá. De esta manera, no podía faltar al MediaFest Night Fever, en el que arrasó con una gran performance... para después caerse de una manera realmente preocupante.

Así, se enfundó el traje de una Drag Queen conocida como "Kika Brona" para arrasar con un estilo realmente original y un maquillaje y una apariencia drag realmente conseguida. Esto no evitó que no pudiera mantenerse en vertical debido a las amplias plataformas que se enfundó en los pies. Por ello, se precipitó contra el suelo en una caída realmente aparatosa y preocupante. Las palabras de Jorge Javier Vázquez no dejaron lugar a dudas "¡Ay! ¡Qué se ha caído!", gritaba mientras se acercaba a él.

"Para haberse matado" continuaba el presentador mientras Kiko se levantaba y declaraba que se encontraba bien. Así, afortunadamente la situación no escaló más de lo que podría haber sucedido.

En cualquier caso, se ha convertido en un gran foco de memes y otro tipo de bromas debido a la graciosa situación que ha generado ver a Kiko Matamoros vestido como Kika Brona y finalmente precipitándose contra el suelo.