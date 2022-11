El anuncio más esperado de Andrés Iniesta y Anna Ortiz

La pareja ha logrado levantar pareja tras perder a su bebé Sus seguidores estaban esperanzados con que la recuperación se diera cuanto antes

Andrés Iniesta y Anna Ortiz forman una familia modelo: viven con sus cuatro hijos en Japón, país en el que el ex futbolista del F.C. Barcelona ha encontrado nuevos retos profesionales, pero no todo es de color rosa. Como muchos recordaréis, la pareja perdió al bebé que esperaban en 2014, y en una entrevista con Mundo Deportivo, Anna ha hablado acerca de esta dura situación: "no fue fácil".

Una forma de superar este trágico momento fue la redacción de su libro Mi luz, una novela en la que compartió emociones marcadas por la sinceridad, la tristeza y la resiliencia.

Andrés Iniesta, por su parte, habló del aborto de su mujer en el podcast The Wild Project. Pero su tristeza se remonta años atrás, cuando en 2009 tuvo que despedir a su amigo y jugador del Espanyol, Dani Jarque: "no tenía ganas de vivir. No tenía esa alegría o energía que debe tener la vida. Te hacen pruebas y estás bien, pero tú notas que algo no funciona. Te metes en tu cuerpo y en tu mente, donde todo lo ves oscuro. Soñaba en que llegara la noche para tomarme mi pastilla y descansar". Entonces se produjo la pérdida irreparable del bebé que Anna Ortiz y él estaban esperando, y el pozo creció: "sigo yendo a terapia porque necesito arreglarme conmigo mismo".

Por suerte, el deportista asegura que tanto él como su mujer han superado esta tragedia que azotó a su familia, y ahora disfrutan todos de su nueva vida en Japón.