Un antiguo youtuber habla abiertamente sobre el bullying que sufrió por parte de Biyín

La streamer se ha visto involucrado en una gran polémica por unos tuits de años atrás El último en pronunciarse ha sido un antiguo youtuber: Jolinbo

Mucho se ha hablado sobre el pasado de Biyín, la popular streamer y pareja de Auronplay, que ha visto como han salido a la luz decenas de presuntos tuits suyos de muchos años atrás con contenido racista y denigrante hacia diversas personas como la madre de Yeremi Vargas.

Entre acusaciones y desmentidos, el último en pronunciarse ha sido un antiguo youtuber: Jolinbo. Este creador de contenido logró granjearse una gran audiencia y es recordado en aquel Youtube primitivo por una parálisis cerebral que le hizo foco de amenazas y burlas a partes iguales.

No sabia si publicar mi punto de vista sobre Twitter 2013 y todo lo acontecido, creo que será bueno para transmitir el infierno que viví siendo un niño de 15 años y sacarme este peso de encima. — Jolinbo (@JolinboTV) February 6, 2023

Jolinbo ha puesto de manifiesto que ya en su época sufrió durísimos comentarios por parte de Biyín en un hilo en tuiter donde ha denunciado el trato denigrante que sufrió en la plataforma durante su época como youtuber.

"Creo que será bueno para transmitir el infierno que viví siendo un niño de 15 años y sacarme este peso de encima" explicaba. "No puedo pasar por alto todo lo que me dijeron Biyin y sus amigos, no solo era humor negro sino que dañaban a las personas con maldad, os dejo un ejemplo:"

La cosa es que no puedo pasar por alto todo lo que me dijeron Biyin y sus amigos, no solo era humor negro sino que dañaban a las personas con maldad, os dejo un ejemplo. pic.twitter.com/WyVFJZPdQG — Jolinbo (@JolinboTV) February 6, 2023

Jolinbo ha lamentado que pese a que quizás haya arrepentimiento, nadie nunca consideró disculparse con él: "Se que han pasado 10 años y seguramente se arrepienta y pida disculpas públicamente, pero a mi nunca me ha venido personalmente a pedirme perdón."

También ha querido hacer un llamamiento contra el bullying en redes sociales: "Detrás de una pantalla hay una persona con sus sentimientos, así que antes de hacer bullying a alguien por favor pensadlo dos veces".