Anna Lewandowska arrasa en Instagram con su último posado en bikini

Anna Lewandowski ha lucido cuerpo y tono de piel con una espectacular fotografía en la playa Coral Simanovich ha sido una de las muchas personas que han reaccionado a su publicación

Anna Lewandowska se ha vuelto un viral después de que en su cuenta de Instagram oficial ha compartido un par de publicaciones en la playa en unas más que merecidas vacaciones tras la eliminación de Polonia en el Mundial de Qatar.

En el espacio para las respuestas no han faltado los comentarios de otras conocidas como Coral Simanovich, la mujer de Sergi Roberto, que ha aprovechado la foto para mostrar su buena relación con Anna lanzándole un piropo a su amiga: "Common!!!!! How Hot you are my girlllllllllll🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", algo así como un "Venga ya, qué buena está amiga"

Anna, que está disfrutando de unos días libres en familia con Robert y sus hijas, ha mostrado también en sus últimas publicaciones que para ellos las vacaciones no sirven solo para desconectar, y es que los Lewandowski se toman muy en serio cuidarse y han compartido más de un vídeo en el que se les ve entrenando juntos pese a tener unos merecidos días de desconexión.