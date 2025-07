El anime se hace fuerte en la gran pantalla del cine: los estrenos más esperados del verano

La expansión de las series de anime por las plataformas televisivas, con un catálogo amplio en Netflix y Prime Videocon las producciones más de moda como 'Solo Leveling', 'Frieren', 'Los diarios de la boticaria' o 'Devil May Cry', ha ido ampliando la base de seguidores que ya tenía toda su fidelidad puesta en clásicos como 'Naruto', 'Guardianes de la noche'r o 'Attack on Titan'. La gran pantalla parecía limitada a grandes producciones de maestros del cine de animación asiático como Hayao Miyazaki, que con ‘El chico y la garza’ se hizo en 2024 con el segundo Oscar de la historia a la mejor película de animación (el primero lo consiguió él mismo con ‘El viaje de Chihiro’), pero las cosas están cambiando.

El cine asiático de animación más venerado de todos los tiempos vuelve en verano a las pantallas del cine en reestrenos, y algunas series que nacieron del manga y parecían condenadas al visionado en serie en televisión o pantalla de móvil, se suman al tirón de la experiencia de la sala de exhibición y el patio de butacas para presentar sus últimas propuestas.

A continuación recogemos algunas de las producciones más esperadas para este verano y clásicos que nunca te cansarías de ver a lo grande.

🎴Detective Conan: One-eyed Flashback

Fecha: Desde el 4 de julio

Dirigida por Katsuya Shigehara, se trata de la película número 28 de la saga del mítico detective Conan, que ha desplegado un elenco de personajes a su alrededor y que ganan protagonismo en sus historias. En esta película la investigación se traslada a unas montañas nevadas donde diez años atrás se produjo una extraña avalancha. La película ha sumado 9,46 millones de espectadores en Japón, donde se exhibe desde el mes de abril. La película se proyecta también en salas de cine en catalán.

Nausicaa del valle del viento

Fecha 11 de julio, 15 horas, Phenomena

La película de Miyazaki de 1984 cuenta la historia de una princesa guerrera en un mundo apocalíptico y lleno de peligros, y en el que logra superar los prejuicios de su entorno afectado por una catástrofe ambiental que ha dejado el mundo poblado de insectos mutantes. La película ha hecho el camino inverso para muchos aficionados, y este mismo mes de abril llegó a las librerías el primer tomo de la colección de siete que componen la historia original manga del mismo autor. La película solo lleva al anime los dos primeros.

🎴Porco Rosso

Fecha: 18 de julio

El reestreno coincide con el 30 aniversario del estreno original de la película en España. La cinta es de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli, y cuenta con un protagonista emblemático, un aviador italiando durante la I Guerra Mundial que sobrevuela la costa del adriático convertido en un cerdo y que acaba convertido en un cazarrecompensas.

🎴Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory/Premature Death

Fecha:30 y 31 de julio

El pasado de Satoru Gojo y Suguru Geto, dos de los personajes más icónicos de la célebre serie Jujutsu Kaisen, protagoniza esta película que llega a la pantalla de cine este verano para completar la oferta del manga convertido en anime de éxito. La serie sigue las hazañas de un grupo de hechiceros que combate las maldiciones que campan entre las personas y que ganan muchos puntos cuando suman a sus filas a un joven "poseído" por la principal de estos entes demoníacos pero que logra contenerlo para obtener de él toda su fuerza. Se trata de la segunda película que llevan a cines dentro de la saga, la primera, 'Jujutsu Kaisen 0, se estrenó en 2021 y ya puede verse en Netflix y Crunchyroll

🎴Ponyo en el acantilado

Fecha:4 de agosto

También una producción de Miyazaki y Ghibli, aunque menos conocida que otras de la misma factoría, presenta una historia tierna que se desarrolla bajo el mar: el protagonista es un ser marino que conoce fortuitamente a una niña con la que traba una amistad llena de peligros que está vagamente inspirada en el cuento de Andersen de ‘La sirenita’.

🎴Guardianes de la noche, El castillo infinito

Fecha: 12 se septiembre

Si hay un hype para el fenómeno anime eso lo comparten tres de las grandes franquicias de la animación asiática como son Jujutsu Kaizen, que reventó la taquilla con el estreno en cine de su película Jujutsu Kaizen 0; Attack on Titan, que llevó a los cines sus dos capítulos finales en un montaje más espectacular aún, y como no, Demon Slayer, traducida al castellano como Guardianes de la noche, que cierra su arco narrativo con el largometraje más esperado de todo, El castillo infinito. Las aventuras de Tanjiro y su hermana endemoniada Nezuko para salvar a la humanidad de las maldiciones de Muzan llegan al desenlace, y todos los pilares, personajes con grandes poderes obtenidos por el dominio de artes marciales, van a una para derrotar al villano que les ha atrapado en una construcción mágica. En todo caso, se trata de la primera película de la trilogía que pondrá fin a la historia y cuya historia ya está contada en los mangas que volverán a agotar existencias con los nuevos seguidores de la saga que la descubran o quienes no quieran esperar a ver los siguientes largometrajes para conocer la suerte de sus personajes.

