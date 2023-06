El animal más peligroso del mundo según Frank Cuesta: ¡totalmente inesperado!

El ser humano, el más peligroso de todos los animales para el herpetólogo

Frank Cuesta, el popular animalista que en el pasado triunfó en televisión con su programa Frank de la Jungla, sigue ejerciendo su profesión tanto dentro como fuera de España.

En los últimos días, ha visitado nuestro país y se ha sentado en el podcast Nude Project, presentado por Bruno Casanovas y Álex Benlloch. En esta entrevista, ha hablado acerca de su pasión por los animales, de política y de otros asuntos. Sin embargo, muy llamativas han sido sus palabras cuando le preguntaron acerca del animal más peligroso del mundo.

"El humano. Los animales tienen un concepto de vida diferente al humano. El animal es predecible. Tiene unos comportamientos y no cambian de patrón. No son traicioneros", asegura Frank Cuesta, acusando así a los seres humanos de ser 'animales' que pueden cambiar de opinión y jugar al despiste.

"El ser humano sí es traicionero. El humano es impredecible y te sale con cualquier cosa (…) El humano es el más peligroso", añadió a su respuesta. Una contestación inesperada, pero justificada en todo momento.

En cuanto a su situación hoy en día, Frank Cuesta cree que es importantísimo sentirse libre y no dejarse influenciar: "Empecé a usar una palabra que la gente ya no usa: libertad. Tienes que ser libre (…) La gente hoy no es libre. Tienen miedo de lo que le digan otras personas..."