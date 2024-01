Anabel Alonso se 'moja' sobre el polémico cartel de la Semana Santa de Sevilla

A un sector más conservador de la sociedad no le ha sentado nada bien que el cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla 2024 muestre a un Jesucristo algo sexualizado. La plataforma Abogados Cristianos ha compartido el polémico póster con un breve comunicado: "esto no se puede consentir, ya estamos estudiando medidas". No sabemos a qué medidas se refieren este grupo de letrados que defienden los derechos fundamentales de todos los cristianos desde 2008, pero Anabel Alonso no ha dudado en responderles desde el humor.

"Como para no estudiar las medidas. ¡Menudo cuerpazo!". La actriz y humorista española se burla así de una polémica que ha llegado demasiado lejos. Si bien sorprende que la imagen de Jesucristo sea la de un chico del siglo XXI, sus diseñadores han querido acercar las tradiciones a la sociedad en la que vivimos hoy en día y Anabel Alonso no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar su propio punto de vista.

Evidentemente, muchos usuarios se han cabreado con la intérprete y se lo han hecho saber a través de decenas de comentarios. No obstante, Anabel Alonso ha decidido obviar a esta oleada de odio contra ella y no ha respondido a nadie.

No sabemos en qué quedará el asunto del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024, pero probablemente se mantenga y empecemos a verlo colgado por muchos lugares y locales de la ciudad hispalense.