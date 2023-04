Ana Peleteiro comparte su increíble cambio físico cuatro meses después de dar a luz

La atleta olímpica se ha abierto con sus seguidores de Instagram Al parecer, durante el postparto sufrió muchas inseguridades

Ana Peleteiro ha querido mostrar su cara más personal en redes sociales, sincerándose con sus fans acerca de su postparto. A finales del año pasado la medallista olímpica dio a luz a su hija Lúa y ahora ha decidido hablar abiertamente de las inseguridades que ha tenido durante el proceso.

Igual que muchas otras celebridades y famosas, la deportista ha empleado sus perfiles en redes para enseñar a sus seguidores cómo de rápido se ha revertido el cambio físico provocado por el embarazo. Peleteiro se ha mostrado llena de energía en sus fotos y su físico vuelve a ser muy parecido al que tenía antes de quedarse embarazada.

A pesar de ello, la recuperación no ha sido tan fácil como parece a través de los posts de redes sociales. "Hoy me voy a exponer como nunca y a abrirme en algo que nunca antes os había comentado por redes", comenzaba diciendo Peleteiro en su publicación de Instagram. "Desde del nacimiento de Lúa, me costó muchísimo volver a mirarme al espejo", afirma.

"Dudé muchísimo de mí, pero de repente un día dejé de hacerlo y empecé a quererme, respetarme y a sentirme orgullosa de todo aquello que mi cuerpo había creado. Y fue entonces cuando todo, en un abrir y cerrar de ojos, empezó a volver a su ser", con estas bonitas palabras se sinceraba con sus seguidores.

La joven ha querido cerrar su comunicado con la siguiente afirmación: "Aquí estamos hoy, tres meses y medio después, volviendo a sentirme yo misma, que no la de antes, porque esa Ana nunca jamás volverá (gracias a Dios). Orgullosa de haber pasado por todas las fases y orgullosa de haber aprendido una vez más que el cuerpo de la mujer es maravilloso."