Ana Obregón aclara si dará las Campanadas este año

La televisiva las ha presentado en los años 1995, 1996, 2005, 2021 y 2023 en La 1 Ahora, ha comentado si lo hará en 2023/24

Ana Obregón lleva en el foco mediático varios meses por diferentes temas, pero el más sonado es tras convertirse en madre y abuela, a la vez, de una niña por gestación subrogada.

La televisiva está en una época muy feliz tras tener en su vida a la pequeña Anita: "Duerme de maravilla, cada cinco horas le doy el bibi. Estoy volviendo a una etapa que desgraciadamente como cualquier madre con mi hijo no pude porque trabajaba muchísimo (...) Y ahora no quiero separarme. Digo que no a todo. Quiero estar con ella".

Muchas personas se preguntan si la actriz volverá a presentar las Campanadas 2023/24, tras hacerlo en los años 1995, 1996, 2005, 2021 y 2023 en La 1.

Obregón ha declarado en un evento en celebración de los cinco años de La Cabine, firma de belleza de la que es embajadora, que no presentará las Campanadas este año: "He dicho que no porque mira, de verdad, no me quiero separar de mi niña; es su primer año. Ya sé que estará dormidita, pero me da igual, yo quiero estar a su lado mirándola y eso no me lo quita ni la Puerta del Sol".

La televisiva ha explicado que ha estado presente en varias Nocheviejas, y que no lo echará de menos: "Lo he hecho no sé cuántos mil años, empecé con Joaquín Prat en el año 84 y estamos en el 2023. He estado ahí subida intermitentemente”.