La cantante y ex vocalista de La Oreja de Van Gogh tranquiliza a sus seguidores Amaia tuvo que ingresar en una clínica, pero ahora se siente recuperada

Han sido momentos muy difíciles para Amaia Montero, cantante y ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, al haber tenido que ingresar durante unas cuantas semanas en una clínica para recuperarse por completo.

Pero su estado de salud ha mejorado mucho en los últimos meses y esta misma semana, su ex Gonzalo Miró, tranquilizaba a sus seguidores: "pronto tendremos noticias de ella. Cada vez queda menos y todos estamos deseando que vuelva con más fuerza. Es evidente que está muchísimo mejor y vamos a ver su mejor versión de aquí a poquito".

Después de estas declaraciones llenas de optimismo, ha sido la propia Amaia Montero la que ha compartido una fotografía en sus 'stories' de Instagram junto a Gonzalo Miró, a quien le agradece todo el apoyo recibido desde que se confirmase su ingreso en una clínica privada. Para ello, ha adjuntado la canción 'I'll be there for you', en referencia al cariño que ha notado por parte de su ex novio.

Es la primera vez que vemos a Amaia Montero desde que abandonara temporalmente las redes sociales hace cuatro meses, y no podemos estar más felices de comprobar que ha vuelto a ser la mujer risueña que era.

Foto: Amaia Montero reaparece en redes sociales tras cuatro meses desaparecida | Instagram

Aunque Gonzalo Miró y Amaia Montero sean ex pareja, desde siempre mantienen una buenísima relación, por lo que no sorprende tanto este apoyo vital para la cantante.