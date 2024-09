Alyson Eckmann, más sincera que nunca, aclara cuánto gana en OnlyFans

El nombre de Alyson Eckmann es muy conocido por cualquier que haya permanecido atento a la trayectoria romántica de Cristiano Ronaldo, o bien a la parrilla televisiva de Telecinco, repleta de realities. También presentadora de televisión estadounidense, este rostro público ha concedido una entrevista en exclusiva a 'Socialité' en la que aclara cuánto dinero gana gracias a OnlyFans y cómo fue ese encuentro con el futbolista portugués.

Sus comienzos no fueron muy fáciles al no hablar español, conociendo primero a Hiba Abouk y protagonizando los primeros problemas: "no me enteraba de nada, ni personajes... Había una actriz que siempre me miraba mal, me contestaba mal y pensaba... ¿Qué le pasa a esta tía? Y era Hiba Abouk... Le caía mal y no sé por qué".

Sobre su encuentro con Ronaldo, tema del que ha hablado en anteriores apariciones públicas, asegura que le conoció en 2014 mientas presentaba su nuevo perfume. En ese momento necesitaban a alguien que hablara inglés y la eligieron a ella: "es súper simpático, súper garcioso. Él sí que es guay y respetuoso". Además, aclara que no pasó absolutamente nada entre ellos.

Finalmente, Alyson también se ha pronunciado acerca de OnlyFans, red social privada por la cual recibe mucho dinero: "he tenido mucha suerte haciendo contenido para adultos. Estoy ganando mucho dinero. Al mes gano hasta 49.000 dólares", destacando que no siempre obtiene tanto y que depende de las suscripciones.