Alice Campello no aguanta más y explota en redes sociales tras las críticas a Morata

Una vez más, Alice Campello explota en redes sociales, en este caso por las críticas que ha recibido durante las últimas horas Álvaro Morata, el que es su marido, delantero del Atlético de Madrid y de la Selección Española.

El futbolista no vive su mejor momento y ha protagonizado una serie de titulares que no han gustado nada a su mujer, quien no ha dudado en salir en defensa del jugador a través de su perfil en Instagram.

Así empezaba a redactar su mensaje Alice Campello, visiblemente cabreada: "odio hacerme la víctima y más hacer polémica, pero esto no me parece ni medio normal. Lo siento". ¿A qué se refiere la también empresaria? A un titular publicado por El Confidencial que dice: "Morata, un capitán que avergüenza a España y no solo por su pobre nivel en la Eurocopa".

Según expone la mujer de Morata, "lo único que veo de 'pobre nivel' es ser periodista, haber estudiado y escribir un titular así cuando España está a un día de jugar una semifinal. Me alucina que en vez de animar a un jugador de vuestra selección lo intentéis hundir... ¿Cómo pensáis que una persona puede dar el máximo por vuestro país cuando siente que no se cree en él?".

Alice Campello no sabe qué buscaba el periodista con un titular tan destructivo y reflexiona acerca del papel tan importante que tiene el periodismo en estos momentos tan importantes para la selección española.