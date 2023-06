Álex Márquez sorprende con un comentario sobre una publicación de Marc: "Voy a ser tío?"

Marc Márquez publicó un storie que levantó las sospechas de su hermano Hace un par de semanas, Marc hizo oficial su relación con Gemma Pinto

Hace un par de semanas, Marc Márquez sorprendió a sus seguidores. El piloto publicó una fotografía en sus redes sociales en la que hacía oficial su relación con Gemma Pinto. Lo hizo mientras estaban de vacaciones en Marrakech para celebrar el 26 cumpleaños de la influencer.

Este jueves, Marc ha publicado un storie en Instagram en el que se le ve cómo le hacen una ecografía en el hombro. En esta publicación se puede observar el resultado a través de la pantalla, y parece la ecografía de una embarazada, algo que ha levantado sospechas.

Tras ver esto, Álex Márquez no ha dudado en hacer un tuit preguntando si su hermano está esperando un bebé: "Me he perdido... Voy a ser tío?".

Me he perdido… Voy a ser tío? pic.twitter.com/45se65mLuJ — Alex Márquez (@alexmarquez73) June 1, 2023

Enseguida, la publicación se ha llenado de mensajes como: "Juro que lo he visto y al principio pensaba que era una eco", "No nos pegues estos sustos Alex", "Madre de dios, me la he tragado con papas" o "Siempre he dicho que Alex es un genio".

No es la primera vez que Álex utiliza las redes sociales para bromear con su hermano. Tras la publicación de Marc con Gemma Pinto, Álex pidió a sus seguidores, a través de Twitter, que le ayudasen a que su hermano no le echara de casa: "Rt y fav para que no me hagan las maletas y me echen de casa por favor".