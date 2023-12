¿Por qué Alessandro Lequio no estuvo en el bautizo de su nieta Ana Sandra?

Este domingo 17 de diciembre de 2023 fue el bautizo de Ana Sandra, hija legal de Ana Obregón, pero nieta 'de sangre'. Cuando se confirmó el nacimiento de la pequeña en Miami a través de la gestación subrogada, Ana Obregón anunció que en realidad era su nieta porque se habían utilizado muestras biológicas de Aless Lequio para traer a la joven al mundo.

Desde entonces, Alessandro Lequio, padre de Aless y ex de Ana, ha guardado las distancias.

Uno de los momentos más esperados del bautizo era si Alessandro Lequio sería capaz de guardar sus diferencias por un día y acudir a la celebración de su 'nieta', pero el aristócrata se ha desmarcado una vez más de la decisión de la presentadora y actriz: "claro que me invitaron y no contesté", ha respondido a la prensa. "Fue simplemente no contestar, no va con segundas y no va conmigo nada de todo esto", añadió el abuelo de Ana Sandra.

Joaquín Prat le preguntó al colaborador de Vamos a Ver si le provoca "algún tipo de sentimiento que no quieras compartir con nosotros", a lo que Alessandro Lequio espetó: "por respeto a la madre de mi hijo, nunca he dicho nada ni diré nada que tenga relación con mi hijo".

Ana Obregón confió en su sobrina Celia Vega-Penichet y en Giaccomo Ugarelli, amigo muy cercano a Aless Lequio, para que fuesen los padrinos de la pequeña Ana Sandra en este esperado bautizo.