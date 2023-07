Alessandro Lequio incendia el ambiente a pocos días de la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva

"A mí me parece que los asaltantes sabían a quién estaban siguiendo. Lo sabían perfectamente" Faltan pocos días para la boda del año y los inconvenientes no cesan

Después de que se publicara una información en relación al supuesto robo de las joyas de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la joyería responsable de las piezas tuvo que salir a la palestra: "en relación a las joyas sustraídas, nos vemos en la obligación de desmentir que fueran para Tamara Falcó".

De este asunto han hablado en El programa de Ana Rosa, en su sección de crónica rosa. En ella, Alessandro Lequio ha ofrecido un detalle en el que pocos habrán reparado: "a mí me parece que los asaltantes sabían a quién estaban siguiendo. Lo sabían perfectamente (...). A mí me parece que el silencio de los joyeros es muy profesional y el silencio de los que iban a utilizar estas joyas es muy acomplejado, es decir, hay gente a las que les da vergüenza reconocer que llevan joyas prestadas".

Tras esta opinión del colaborador de El programa de Ana Rosa, el susodicho ha seguido hablando de la boda, y más en concreto, de la actitud que Íñigo Onieva ha tenido con los periodistas: "la sensación que tengo es que hasta el cura va a ir patrocinado a esta boda. Me pareció tremenda la reacción de Íñigo, es decir, una falta de empatía total hacia los joyeros, le falto decir 'como no es para mí, que se chinchen'. Eso no es bonito".