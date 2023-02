Alessandro Lecquio ve imposible hablar sobre su hijo fallecido

Lecquio ha explicado por qué no habla de su hijo o de su enfermedad Ha recibido el apoyo de Ana Rosa Quintana

Alessandro Lecquio ha comentado en El Programa de Ana Rosa lo difícil que le resulta hablar de su hijo y las razones por las que no lo hace. Del mismo modo, se ha mostrado muy respetuoso con la actitud de Ana Obregón, quien habla a menudo de su difunto hijo.

Mientras que Ana Obregón ha aprendido a sobrellevar el dolor expresando sus pensamientos y los recuerdos que mantiene con el difunto, Alessandro Lecquio ha encontrado en el silencio un modo igualmente respetable de auto-protegerse.

También ha querido responder a las preguntas sobre por qué no asistió a la presentación de la Fundación que lleva el nombre de Aless. En primer lugar, ha confesado encontrarse enfermo durante aquellos días y creer estar atravesando el COVID-19. Pero además, ha confesado sentirse cómodo en el silencio que mantiene sobre su hijo. Estas declaraciones dejaban clara su postura: "Yo no sé hablar de mi hijo, no lo sé hacer y no lo voy a hacer, para eso está Ana que lo hace de maravilla"(...)"Ana es mucho más valiente que yo".