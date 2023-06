Alejandro Sanz manda un contundente mensaje

El artista ha leído comentarios que no le han gustado nada El pasado sábado se desveló que el cantante y Rachel Valdés pusieron fin a su relación

Hace unos días, Alejandro Sanz preocupó a sus seguidores tras una publicación en Twitter, en la que confesaba que no estaba pasando un buen momento: "A veces no quiero ni estar, literalmente" o "No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado".

El pasado sábado, la revista '¡HOLA!' publicó que el artista y Rachel Valdés sufrieron una fuerte crisis hace un par de semanas, que provocó que pusieran punto y final a la relación tras cuatro años juntos. El magacín hizo público que la artista se fue de la casa donde ambos vivían y que se ha mudado a Barcelona.

Alejandro Sanz empezó el pasado sábado la segunda etapa de su gira 'Sanz en vivo', y quiso señalar que, a pesar de la ruptura, el momento que está viviendo no es por nadie en concreto, sino, con él mismo. "Es un agujero que se te hace aquí (se señalaba el pecho) de repente y no sabes muy bien por qué...", comentó entre una prolongada ovación.

Tras desvelarse los posibles motivos de la ruptura, el artista ha pedido respeto hacia su expareja: "Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas".

No solamente eso, y es que el madrileño ha vuelto a destacar que ella no es el motivo de sus problemas de salud mental: "Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo".

Además, ha querido enviar un contundente mensaje a Rachel Valdés, dejando claro que han roto de forma amistosa y que se tienen mucho cariño: "Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte".