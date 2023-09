Alejandro Sanz da nuevos detalles sobre su estado de salud mental: "Es difícil..."

El cantante vuelve a reflexionar acerca de los problemas de salud mental que padece

En mayo de 2023, Alejandro Sanz publicó un mensaje de lo más preocupante para sus seguidores. Un tuit en el que admitió estar pasando por un mal momento: "no estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase... Llegaré a los escenarios y algo dentro de mi me dirá qué hacer, pero a veces no quiero ni estar".

Poco después, admitió sufrir algunos antibajos, pero su salud mental iba mejorando poco a poco: "es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo". Ahora, cuatro meses más tarde, el artista ha vuelto a hablar acerca de él, en esta ocasión mencionando a sus padres, fallecidos en 2005 y 2012: "es en estas noches cuando querría poder escribirles para decirle sque estoy bien".

El cantante sigue intentando resolver esos problemas que afectan a su salud mental, aunque no es nada fácil: "decirles que lucho cada día, que me reconcilio con la vida cada día y que les echo de menos con toda mi alma. Nunca todo es perfecto, pero merece la pena la vida".

En estas noches es cuando quisiera poder escribir a mis padres para decirles que estoy bien. Que lucho cada día, que me reconcilio con la vida cada día y que les echo de menos con toda mi alma. Nunca, todo es perfecto pero merece la pena la vida. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) September 18, 2023

En pocas horas, este mensaje acumula casi 14.000 likes y cientos de respuestas en apoyo a Alejandro Sanz. El artista lo ha vuelto a conseguir: crear conciencia sobre la salud mental, al mismo tiempo que utilizar las redes sociales como una forma de desahogo.