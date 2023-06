Alejandro Sanz se apoya en Shakira para superar su ruptura

A pesar de estar atravesando por un mal momento, el músico se alía con Sony Music La cantante colombiana siempre fue un gran apoyo

Son malos momentos para Alejandro Sanz. El artista español aseguró hace algunas semanas estar atravesando por un mal momento en lo personal. Poco después, se confirmó su ruptura con Rachel Valdés, un duro golpe después de tantos años juntos.

Sin embargo, Alejandro está sacando fuerzas de dónde no las hay y se ha lanzado a la piscina: empieza una nueva aventura musical de la mano de Sony Music, misma productora que lleva la carrera de Shakira con tanto éxito.

Sin embargo, hace apenas unos días, el pasado 27 de mayo de 2023, Alejandro Sanz nos dio una lección a todos: hay que saber cuándo parar y gritar al cielo en busca de ayuda. El artista, tras su ruptura, aseguró estar mal y necesitar ayuda, eso sí, sin cancelar la gira que estaba planeada durante los próximos meses:

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer.

Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual". Desde aquí le auguramos un futuro repleto de éxitos a Alejandro Sanz, cantante que ahora se ha aliado con Sony Music, una de las mejores productoras musicales del mundo.