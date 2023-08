Alejandra Rubio, sobre la salud de María Teresa Campos: "Ya no se puede hacer nada"

La salud de María Teresa Campos preocupa a sus seguidores Su nieta ha hablado de su enfermedad

El estado de salud de María Teresa Campos preocupa desde hace varios meses. Su familia decidió apartarla de televisión y de los medios de comunicación hace dos años.

El pasado domingo 18 de junio fue el cumpleaños de la icónica expresentadora y celebró sus 82 años de forma íntima, rodeada de su familia y de sus seres queridos.

Hace unas semanas, Terelu Campos sorprendió con unas desgarradoras declaraciones sobre el estado de salud de María Teresa: "Ya no soporto más ver sufrir a mi madre".

Alejandra Rubio quiso dar más detalles de la enfermedad de su abuela en 'Así es la vida', para revelar cómo está sufriendo la familia: "Para nosotros es muy duro que no sea nuestra abuela. Un día de repente es así y ya no se puede hacer nada. Lo he ido asumiendo con el tiempo, pero al principio fue muy raro".

Además, la hija de Terelu aseguró que su familia solamente quiere el bienestar de la expresentadora: "La gente opina sin saber. Esta enfermedad en cada persona es distinta y avanza diferente. En el caso de mi abuela, no me gustaría hablarlo mucho, pero evidentemente nosotros no vamos a hacer nada malo para ella, es solo por su bienestar".