Alejandra Rubio actualiza el estado de salud de María Teresa Campos

La salud de María Teresa Campos preocupa a sus seguidores Su nieta ha hablado de su enfermedad

El estado de salud de María Teresa Campos preocupa desde hace varios meses. Su familia decidió apartarla de televisión y de los medios de comunicación hace dos años.

El pasado domingo 18 de junio fue el cumpleaños de la icónica expresentadora y celebró sus 82 años de forma íntima, rodeada de su familia y de sus seres queridos.

Hace unas semanas, Terelu Campos sorprendió con unas desgarradoras declaraciones sobre el estado de salud de María Teresa: "Ya no soporto más ver sufrir a mi madre". Además, Alejandra Rubio explicó que la familia está sufriendo: "Para nosotros es muy duro que no sea nuestra abuela. Un día de repente es así y ya no se puede hacer nada. Lo he ido asumiendo con el tiempo, pero al principio fue muy raro".

La joven se muestra muy pendiente de su abuela y ahora ha actualizado cómo se encuentra: "Bien, todo bien de verdad. Todo bastante bien. Está bien, como siempre, y nada, cuidándola mucho".

Además, en las últimas semanas se ha hablado sobre un homenaje a María Teresa Campos, algo que Alejandra ve con muy buenos ojos: "Yo no tengo mucha información de ese tema, la verdad. Entonces no te puedo contar mucho. Pero cualquier homenaje para ella es muy merecido. Para mí, sería un honor y para ella, por supuesto. Yo creo que le va a hacer mucha ilusión".