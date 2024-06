Alejandra Rubio anuncia que está embarazada de Carlo Constanzia

Una noticia sorpresa acapara buena parte de la portada de la revista '¡Hola!' que ha llegado esta mañana a los quioscos de todo el país. Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, tras unos pocos meses de relación, acaban de confirmar que van a ser padres primerizos. Un auténtico bombazo en la prensa del corazón del que se ha hecho eco una de las publicaciones más prestigiosas a través de una entrevista en la que ambos han ofrecido sus primeras palabras.

Si bien ha sorprendido la noticia, lo cierto es que era un secreto a voces dado que Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, fue pillada hace pocas semanas comprando varios test de embarazo en una farmacia de la capital. En aquel momento, la joven desmintió la noticia, pero ahora la pareja admite ilusionada que están encantados del bebé que esperan juntos: "al enterarnos nos agobiamos muchísimo, pero siempre tuvimos claro que queríamos tenerlo".

Según confirma la propia Alejandra Rubio, se encuentra embarazada "de tres meses y dos semanas". No tardó mucho en descubrir la gestación: "no pensé que daría positivo la prueba, pero el resultado apareció rapidísimo". A pesar de la celeridad con la que han tratado el asunto, no saben si será niño o niña.

Alejandra Rubio también ha hablado acerca de cómo se ha tomado la noticia su madre, Terelu Campos: "flipó, claro, pero nos dijo que nos apoyaría". Lo mismo pasó con Mar Flores, madre de Carlo Constanzia: "se puso supercontenta".