Albert Barranco y Tania Déniz, los orígenes de la pareja de moda

El ex concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa ha hablado en su canal de Mtmad La pareja se conoció en La isla de las tentaciones, y su amor perdura a día de hoy

La isla de las tentaciones es el hogar de nuevas relaciones, siendo la de Albert Barranco y Tania Déniz una de las más inesperadas de la última edición. Si bien sabemos que siguen juntos y enamorados, el que fuera concursante de Mujeres y hombres y viceversa ha aprovechado su ventana en Mtmad para revelar cúal fue el origen de todo.

Evidentemente, todo comenzó en el paraíso: "la vi en la isla, era muy guapa y me gustaba su energía". El 27 de septiembre, cuando comenzó a emitirse el programa en Telecinco, se dirigió a ella. "si los chavales no intentaron nada contigo es que tienen el ojo vago". En ese momento, la chispa surgió y empezaron a mirarse con otros ojos: "empezamos a hablar poco a poco, yo le escribía más a ella que ella a mí, pero eso está perfecto porque a mí me interesaba mucho ella".

Pero la relación no comenzó hasta que ambos coincidieron en una conocida discoteca de Madrid cuando Tania Déniz había grabado horas antes El reencuentro de las tentaciones: "la primera vez que la vi... era espectacular. Le miré de arriba abajo y dije: ¡vaya avión de combate!". Si bien no pasó nada entre ambos, terminaron desayunando en el hotel y con Barranco probándose los vestidos del resto de participantes de La isla de las tentaciones.

Alberto Barranco llevó a Tania Déniz al aeropuerto y pensó que "esta chica algo me había hecho, porque pensaba en ella más de la verdad". Finalmente, volvieron a verse en una carrera de motociclismo en Valencia y pasaron el fin de semana juntos.