Alba Carrillo saca a relucir el mayor secreto de Santi Burgoa, y cómo le engañó

La colaboradora de Ya es mediodía revela la verdadera cara de Santi Pese a la buena relación que mantenían tras ser novios, un engaño traicionó su confianza

Alba Carrillo y Santi Burgoa terminaron hace unos cuantos meses, pero su relación continuaba siendo buena. Pero la colaboradora de Ya es mediodía reveló ayer en su programa una anécdota que les ha separado más que nunca: su ex habría estado intentando volver con ella, al mismo tiempo que comenzaba a conocer a la actriz Vanesa Romero. Y ojo, porque Santi Burgoa también estaría tonteando a la vez con una tercera chica.

El presentador de Mediaset llevaría más de un año con una mujer anónima (responde al nombre de 'B'), y Alba Carrillo tiene pruebas de ello porque la chica le contó cómo eran las relaciones sexuales entre ella y su ex novio. En paralelo, Santi le pedía una segunda oportunidad a Alba, entrando en un ataque de celos cuando a ella se le relacionaba con cualquier otro chico.

"Lo estoy pasando súper mal, me ha salido una calentura y estoy fatal de la tripa", aseguró Alba Carrillo en Ya es mediodía. Le llegó un mensaje a través de WhatsApp de una chica con la que tenía un amigo en común y que le pedía hablar con ella en privado: "es una chica que me cuenta que ha estado con él mientras que él estaba conmigo... Me empieza a dar una serie de datos que no dejan lugar a dudas, me manda informaciones que coinciden con cosas que solo yo he vivido. Me llega a contar mi vida, cosas personales y detalles muy íntimos. Santi le había hablado hasta de mis relaciones sexuales con él".

Lo más sorprendente de este descubrimiento es que tanto ella como la chica anónima fueron a casa de Santi: "se quedó muerto". Cerró la puerta y se marchó sin decirle nada a ninguna de las dos.