Aitana se pronuncia sobre su ruptura con Sebastián Yatra

Hace unos días se conocía la separación de los artistas

A pesar de lo que diga el entorno de Aitana acerca de la ruptura con Sebastián Yatra, ella parece estar llevándolo muy bien. Al menos eso es lo que dice la artista, quien asegura que el cantante colombiano es su "mejor amigo" y lo seguirá siendo siempre. Y es que fuentes próximas a la cantante explicaron que estaba "destrozada", pero ella ha desmentido estas palabras hablando directamente con la prensa al llegar de su gira por Latinoamérica.

"Somos súper amigos. Nos llevamos súper bien y nos seguiremos llevando", dijo primero a un programa de la televisión chilena. Ya en España, a la prensa que le esperaba en el aeropuerto dejó bien claro que siempre ha llorado: "En todos los conciertos he llorado, no es nada nuevo (...). En mi vida me ha pasado desde que nací".

A pesar de negarse a hablar acerca de Sebastián Yatra porque "a lo largo de todo el año" no ha dado declaraciones acerca de su vida privada, Aitana ha negado los rumores: "Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo". También desmiente que le duela que el colombiano confirmara la noticia a la prensa.

Una vez mas Aitana dando una lección de normalidad ante su situación personal y los medios. No confirma nada (como siempre) pero si responde a que esta genial con Yatra es importante



Prensa: se te ha relacionado con Alcaraz y Rels B

Aitana: y con 50 mas pic.twitter.com/V43VzrKvHm — P A N T H E R (@pantherXshadee) November 30, 2023

Finalmente, una periodista le menciona algunos rumores que le relacionan con Rels B o con Carlos Alcaraz, a lo que la joven responde de forma irónica: "sí, y con 50 más, me conseguís un novio cada día".