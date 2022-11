La aficionada que se parece a Rihanna, pero que no es ella y arrasa en Qatar

Su nombre es Priscila Beatrice, y su parecido con Rihanna es más que evidente Las redes sociales enloquecieron cuando vieron a alguien parecido a Rihanna en el Mundial de Qatar 2022

El nombre de Priscila Beatrice no sería tan conocido como lo es a nivel mundial de no ser por su evidente parecido con Rihanna, la exitosa artista barbadense. Esta brasileña ya ha copado fotografías en portadas de numerosos medios de comunicación al ser confundida con la cantante y empresaria, pero lo que no hubiéramos llegado a imaginar era que se iba a liar (y de qué forma) durante el Mundial de Qatar 2022.

La historia comenzó con un vídeo que muchos usuarios creyeron que mostraba a Rihanna en las gradas de un partido en el Mundial de Qatar 2022, cuando en realidad no era otra que Priscila Beatrice. Esta brasileña se encontraba disfrutando de esta competición deportiva, pero son muchas las personas que se han quejado de que alguien tan importante como Rihanna se encontrase en Doha, capital de un país que incumple constantemente los derechos humanos.

Sin embargo, las redes sociales hicieron su trabajo y rápidamente el vídeo se viralizó. Twitter es el hogar de una comunidad tóxica que confunde situaciones, y esta amarga confusión no es una excepción. ¿Acaso nadie se dio cuenta de la bandera brasileña que llevaba pintada Priscila Beatrice en el cuello y que nunca hubiéramos visto en Rihanna?