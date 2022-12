Adriano se separa 24 días después de casarse

El exfutbolista brasileño se fue a ver un partido de Brasil con amigos y tardó días en volver Su esposa, la modelo Micaela Mesquita, no aceptó las explicaciones ni disculpas de Adriano a su regreso

Adriano Leite Ribeiro destacó en el Flamengo, Inter de Milan y Roma y se despidió como futbolista en el Miami United Football Club.

El ex delantero siempre se caracterizó por sus excentricidades con numerosos capítulos que ahora habrían superado, con motivo de su separación 24 días después de su casamiento con la modelo Micaela Mesquita .

El motivo de la ruptura fue un viaje de Adriano , quien se juntó con amigos para ver el segundo partido de Brasil en el Mundial Qatar 2022 y que ganó ante Suiza con el golazo de Casemiro .

Según informa Extra Globo , Adriano habría desaparecido más de 48 horas sin justificar su ausencia. El portal indica que el ex goleador brasileño y Mesquita discutieron luego de que él fuera a visitar a unos amigos a Vila Cruzeiro, la favela carioca en la que se crió, para presenciar el partido Brasil-Suiza. Luego del encuentro, tardó dos días en regresar.

Cuando volviera, Micaela no hubiera deseado las explicaciones ni disculpas de Adriano , y ella hubiera decidido terminar la relación. De inmediato borró todas las publicaciones juntas en su cuenta de Instagram y en sus dos únicos posteos en los que se la ve en una de las playas de Río de Janeiro y escribió: “Me duele por dentro, pero no me voy a costar a sufrir , vivamos”.