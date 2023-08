Adele se sincera sobre su adicción

La artista ha cautivado al mundo con su poderosa voz Adele fue elogiada tras perder 45 kilos

Adele es una figura icónica en la indústria musical. La cantante británica ha cautivado al mundo con su poderosa voz, su estilo único y su personalidad. Además, hace poco fue muy elogiada por su cambio físico tras perder 45 kilos en los últimos años.

Ahora, la artista ha sido noticia tras superar su adicción, algo que le ha costado mucho esfuerzo: "Esta semana decidí dejar de tomar café (...) Fue más difícil que dejar de fumar, más difícil que cuando quieres dejar de beber".

Adele ha explicado que ha dejado de tomar café y que ha tenido varios efectos secundarios, pero el que más ha notado ha sido el dolor de cabeza: "He tenido migraña toda la semana. Tuve un dolor de cabeza terrible durante dos días porque me lo corté. Mi cabeza estaba latiendo. Era como si hubiera un taladro dentro de mi cabeza. Era mucho", ha asegurado.

La cantante ha explicado que tomó "unos 25 cafés descafeinados tratando de engañar" a su cerebro, pero que al final, lo que más le ayuda a superar esta adicción es la adrenalina de los conciertos.

"La cafeína y la adrenalina deben ser lo mismo porque en el momento en que subí al escenario y todos comenzaron a cantarme, mi dolor de cabeza desapareció un poco. Un agradable alivio. Así que, si me ves temblando, no te preocupes. También he estado tratando de arreglarlo con azúcar. Cené dos piezas de pastel de manzana esta noche. Comí eso en lugar de comer mi cena normal", ha declarado.