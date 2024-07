Acusan a Roro de ser 'sumisa', pero esta influencer aclara por qué no lo es

Roro Bueno, más conocida como @roro.bueno en TikTok, se ha hecho muy popular durante las últimas semanas debido a los vídeos de cocina que ha estado publicando. Debido a la buena aceptación que han tenido, la joven ha aumentado el ritmo, quizás sin reparar que hubo uno muy concreto que no sentó nada bien a algunos de sus seguidores, quienes no dudaron en acusarla de fomentar el movimiento 'tradwife'.

Estos aseguraban que Roro Bueno estaba incentiando ser una 'esposa tradicional' que debe cocinar y hacerlo todo para su marido despuiés de que Roro explicase que iba a cocinar para su chico, Pablo.

Ahora, después de recibir cientos de comentarios, algunos de ellos bastante duros, Roro Bueno ha roto su silencio y ha explicado por qué no se considera una persona 'sumisa' como algunos dicen: "me gritan 'esclava, no te queremos aquí', y yo no estoy acostumbrada a nada de esto, porque llevo un mes", explica al influencer en una entrevista a Sr Wolf Podcast.

Además, explica a todos sus seguidores, incluso aquellos que le acusan de fomentar un tipo de vida tradicional, que "el hecho de estar haciendo una receta para mi novio no quiere decir que las mujeres se pongan a cocinar, no significa que los valores tradicionales sean los mejores ni que yo sea una ama de casa". Una justificación que se complementa con un "no vivo por y para pablo", aunque sea consciente de que algunos así lo consideran.