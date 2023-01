El acuerdo millonario al que ha llegado Justin Bieber: se deshace de los derechos de sus canciones

200 millones de dólares a cambio de los derechos de sus canciones Hipgnosis Songs Capital es la propietaria a partir de ahora de sus canciones

Justin Bieber hace historia con uno de los acuerdos más importantes de los últimos años en el ámbito discográfico. El joven artista ha decidido deshacerse de los derechos de todo su catálogo musical a Hipgnosis Songs Capital, una empresa que ha pagado más de 200 millones de dólares (183 millones de euros) a cambio de ser la responsable de distribuir sus decenas de canciones.

El canadiense, que en los últimos meses ha sido protagonista por sus problemas de salud mental, ha decidido que es el mejor momento para vender los derechos de sus temas, y 200 millones de dólares han sido suficientes para que acepte el trato con los ojos cerrados. Es decir, más de 290 temas publicados hasta 2021, entre los que se encuentran éxitos como One Time, Sorry, Baby o Stay.

Esta compañía británica ha decidido no especificar los detalles más concretos a título económico, pero medios como The Wall Street Journal han verificado que son 200 millones de dólares los que han bastado para convencer a Justin Bieber. Eso sí, Hipgnosis Songs Capital si que ha dado la bienvenida al canadiense, quien ahora formará parte de esta familia: "hoy me alegro por todos los implicados. La grandeza de Justin no ha hecho más que empezar", ha explicado Scooter Braun como manager del cantante.