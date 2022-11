Dos actores de cine para adultos suben la temperatura en First Dates con esta increíble cita

Cada miembro de la pareja ha encontrado un buen apoyo en la otra persona Ambos compartían mundo profesional pero también la dureza de la vida social al dedicarse a ello

Dos actores porno han encontrado su camino en común gracias a First Dates. Se trata de Javier y Elina, dos personas que iban buscando su media naranja pero que siempre habían tenido problemas por su tipo de profesión. Parece que el feeling entre ambos ha sido correspondido porque finalmente decidieron llevar a cabo una segunda cita.

Una de las condiciones clave de Javier era que no fuera una mujer pesimista. Parece que el joven no quiere personas que puedan influirle con pensamientos negativos. De esta manera, una de las claves era que respetara su profesión, motivo por el que no podría estar más contento con Elina ya que también es actriz porno. De esta manera, ambos han congeniado realmente bien, y Elina se ha sincerado explicando que su familia está conformada por testigos de Jehová, motivo por el que lleva años sin tener contacto con ellos. Concretamente cinco años.

Más tarde, han congeniado bastante bien al descubrir todo lo que tenían en común por los problemas que entraña su profesión. Para finalmente darse un sincero "Sí" a la idea de tener una segunda cita, ya que la temperatura de la cita empezó a subir exponencialmente.