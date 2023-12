Se acercan las Navidades más complicadas para Terelu Campos: Este es el motivo

Terelu Campos ha vuelto a compartir con todos los lectores de la revista Lecturas un pedacito de su corazón y alma. La hija de María Teresa Campos se enfrenta a la Nochebuena más complicada después de que su madre perdiera la vida el pasado 5 de septiembre de 2023. Y en un blog de la citada revista, Terelu ha compartido algunas impresiones de estas fechas que se acercan cada vez más.

"No os engaño, pero me enfrento a la Nochebuena más difícil de mi vida. No sé cómo la voy a superar, porque sé que será una noche difícil. Os prometo que me abriré de corazón para contaros cómo la he vivido y sentido. Después de darle muchas vueltas, he adornado mi casa con un bonito árbol de Navidad", escribe Terelu Campos con una mano en el corazón.

A pesar de haber montado el árbol de Navidad, recuerda que Fernando, amigo y floristero de Las Camelias de Alcorcón, le dijo una frase que le marcó mucho: "a tu madre le gustaba mucho la Navidad. No te olvides de eso", razón por la que ha tomado fuerzas de dónde no las tenía para homenajear de esta forma a María Teresa Campos.

También confiesa que en la Lotería de Navidad sigue jugando el mismo juego que llevaba su padre: "desde hace 50 años que apostamos por ese número, pero no nos ha tocado ni la pedrea. Ojalá este año, después de tanta tristeza, tuviéramos una alegría. Me conformaría con una cosita pequeña para terminar el año con unas gotas de felicidad".