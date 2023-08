Con 50 años sus bíceps te sorprenderán: Idris Elba, en perfecta forma física

El intérprete ha sorprendido a Hollywood con sus bíceps

Aunque no lo parezca, Idris Elba acaba de cumplir 50 años. Y no ha podido entrar mejor a esta nueva década de su vida, porque el actor ha revolucionado Hollywood exhibiendo a través de Instagram los bíceps que ha conseguido con mucho esfuerzo. Si bien no está tan fuerte como en El escuadrón suicida, es de admirar que incluso fuera de los rodajes, Idris Elba cuide tanto su estado físico como vemos en su última publicación.

¿Y si Idris Elba es James Bond?

En la fotografía que Idris Elba ha compartido, le vemos con una camiseta de tirantes negra muy ajustada y enseñando sus bíceps a la cámara. Obviamente, son muchos los comentarios que ha recibido el intérprete, pero algunos nos han recordado el rumor que hemos leído del intérprete durante los últimos meses: podría ser el primer James Bond negro de la historia.

En su momento, cuando su nombre sonó para ser el próximo agente 007, no lo desmintió del todo, pero tampoco lo confirmó: "(...). lo que no me gustaba fue el tema de ser el primer James Bond negro; la idea se convirtió en algo repugnante y desalentador, el tema de la raza. Se volvió absurdo y yo me llevé la peor parte sin duda".

Posiblemente Idris Elba no termine siendo James Bond como muchos fans quieren, pero está en la porra y quizás sus productores ya le han tentado... ¿Se estará preparando físicamente para el papel?