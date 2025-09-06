Al Zaragoza no le da la vida: La crónica del Real Zaragoza-Real Valladolid

Sigue sin ganar el Real Zaragoza con cuatro jornadas, dos de ellas, en casa ya disputadas en las que el equipo aragonés ha dejado la sensación de estar demasiado verde. No es, seguramente, la clasificación lo que más preocupa, sino la sensación de que camina a trampicones, sin avanzar apenas ni rumbo definido. Pudo ganar y también perder ante un Valladolid que tampoco tiene buena pinta y del que fue incapaz de protegerse durante más de tres minutos. Los que pasaron del gol inventado por Dani Gómez al empate. Algo que no figura en el ideario futbolístico de Gabi y que pregona a los cuatro vientos que este Zaragoza sigue teniendo un enorme grano atrás.

Cuando ocurre una desgracia nada más comenzar el partido y una lesión obliga a realizar un cambio, lo lógico es recurrir al hombre por hombre para continuar con el plan trabajado durante toda la semana y no mover nada más que una pieza por otra. Si se cae un central, se jura en hebreo y se lamenta el infortunio pero se cubre la vacante con otro. Pero la planificación elegida por el Zaragoza para abrochar el mercado de verano dejó al equipo con solo dos centrales sanos (Radovanovic e Insua). Otros dos (Tachi y Kosa) están lesionados y el resto son jugadores de otros puestos reubicados porque se optó por no fichar otro central, con el riesgo que eso conllevaba. Entre otras cosas, que una lesión de uno de ellos obligara a cambiar todo un guion, como sucedió a los cuatro minutos, cuando Radovanovic se quedó grogui tras un cabezazo involuntario de Juric. El serbio se marchó a la ducha y Gabi, sin centrales en el banco, retrasó a Saidu, que no es central, para dar entrada a Akouokou y recomponer el equipo. Al garete el plan inicial.

El susto por el estado de salud de Rado afectó a todos. A la grada, envuelta en silencio durante un buen rato, y a ambos equipos, que impartieron un insoportable recital de despropósitos sobre un terreno de juego, por cierto, de nuevo demasiado alejado de un estadio digno en determinadas partes del campo.

No pasó nada en una primera parte digna de ocupar un lugar preferencial en el salón de los horrores que anda construyendo el Zaragoza en los últimos años. Ni un acercamiento a puerta más allá de un disparo alto de Paulino y un centro-chut de Juan Sebastián ante un Valladolid que basaba su plan en la búsqueda por arriba de Latasa. El del Zaragoza también estaba claro: balón largo cuanto antes en busca de Dani Gómez y transitar poco por el centro del campo. Así, entre espantos y bostezos, el descanso dio paso al mejor momento hasta entonces: el de la merienda.

Algo mejoró el panorama después. El partido se animaba conforme avanzaban los minutos, aumentaba el cansancio y, con él, los errores. Mayúsculo fue el Meseguer, que cedió el balón ante la presión de Dani Gómez para que el delantero, tras regatear al rival, superase a Guillherme con un buen disparo que ponía por delante a los aragoneses sin apenas merecerlo.

El tanto era el maná. Un tesoro de valor incalculable que debía protegerse con uñas y dientes para seguir creciendo desde la victoria. Pero apenas pasaron tres minutos hasta que el propio Meseguer devolvió las tablas con un elegante remate a un centro de Biuk. El gol, que subió al marcador tras cinco minutos de revisión, situaba de nuevo las cosas como estaban antes del efímero alegrón.

Gabi tiró de Kodro y Francho para recomponer aún más una defensa en la que ya solo Insua jugaba en su sitio cuando, poco después, Cuenca ocupó el sitio de Pomares. El Zaragoza, de nuevo preso de sus sempiternos problemas defensivos de todo tipo, tiraba de corazón en busca de una victoria que nunca estuvo demasiado cerca. Un centro de Cuenca que Torres a punto estuvo de mandar a su propia red fue uno de los escasos acercamientos de un conjunto aragonés con la lengua fuera que se resistía a pedir la hora por mucho que el cuerpo se lo pidiera.

El Valladolid, más fresco al final, vio herida a la presa y se lanzó a por ella. Delgado cabeceó fuera un buen centro desde la derecha y Adrián apareció para desbaratar un disparo lejano en dos tiempos que puso el corazón y algo más en la garganta a una afición que palideció cuando el aragonés Tomeo peinó un balón ya en el descuento que a punto estuvo de provocar males mayores. El Zaragoza no perdió, pero sigue sin ganar. Dijo Gabi en la previa que será a la próxima. A ver si es verdad.