El Zaragoza irreconocible de Gabi y los fichajes pendientes de Txema Indias

A falta de nueve días para que se cierre el mercado y la plantilla tome la forma definitiva, que pasará lo que se espera que pase y el Real Zaragoza intentará que sucedan algunas cosas más por pura necesidad, Gabi Fernández insistió ante el Andorra en la base del equipo que usó en el debut en la Liga en Anoeta. Con solo un central disponible, más allá de Saidu, Pomares volvió a acompañar a Radovanovic. Sufrió mucho en la primera parte. En el 0-1 terminó sentado en el suelo, vencido por la velocidad de ejecución del rival y por su propia cadera. Tras el descanso fue expulsado. La roja debió ser para Toni Moya por su temerario cabezazo a ninguna parte. Tasende acabó lesionado y Juan Sebastián pasó malos ratos con Kim, un demonio. La defensa, el soporte sobre el que el entrenador quiere levantar su Real Zaragoza, hizo agua en el primer encuentro oficial en el Ibercaja Estadio.

El entrenador metió en el once a Pau Sans por Paulino, ausente por unas molestias físicas y sentó a Aketxe para dar entrada a Soberón en busca del gol que no apareció en San Sebastián. Bazdar volvió a ser suplente por segundo partido consecutivo. No es casualidad, sino causalidad. A Gabi no le convence. El bosnio marcó el primer tanto en la Liga en la segunda mitad tras robarle la cartera al defensa y definir con frialdad. Dani Gómez fue de nuevo la referencia arriba.

Después de quedar unos minutos aturdido por el tanto de Lautaro, el Real Zaragoza mostró las mismas credenciales de hace una semana: insistencia en jugar rápido tras recuperar el balón, con mucha verticalidad y tardando el mínimo tiempo posible en merodear el área visitante. Ese es el plan, por convicción o por la dificultad que el doble pivote Guti-Francho tiene para generar un fútbol más pausado.

Así, con dinamismo, el equipo fue volteando la dirección del encuentro y empezó a pisar zonas de peligro con reiteración, alguna buena triangulación, facilidad para generar acciones ofensivas y el mismo problema que en el estreno de Liga: una preocupante falta de limpieza en el último tercio del campo y poca capacidad para finalizar las jugadas con remates certeros.

El Real Zaragoza mereció el empate en los primeros 45 minutos, pero no lo logró. Entre tanto, el Andorra también asustó en alguna oportunidad más, especialmente en un disparo de Molina que se estrelló en el larguero después de unas manos blandas de Adri Rodríguez. En la segunda parte, el equipo pecó del mismo problema que en la primera. No tuvo gol. Moya lo rozó con un disparo magnífico al palo en el minuto 57 antes de arruinarle la noche a Pomares y al Real Zaragoza. Villahermosa y Alonso, solo como la una en un córner, finiquitaron el partido y desnudaron las carencias defensivas del equipo.

La plantilla no está cerrada. En el mercado, la SAD busca otro central, más allá de Insua, y un pivote defensivo. Buena falta hacen ambas piezas, visto lo visto. En estas dos primeras jornadas, el equipo ha sido capaz de generar peligro en buena cantidad pero no ha acertado en la suerte definitiva del juego. En nómina hay varios futbolistas que pueden tener relación con el gol, Soberón, Dani Gómez, Bazdar, Moyano, Paulino o Pau Sans, pero ninguno es un gran goleador. Haría bien el Zaragoza en cerrar las heridas todavía abiertas en la parte de atrás heredadas de la pasada temporada y todavía mejor si ficha gol antes del 1 de septiembre.