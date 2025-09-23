El Zaragoza de Gabi es el menos goleador de la historia

El Real Zaragoza de Gabi va de mal en peor. El equipo aragonés es un desastre de arriba abajo y su fragilidad en las dos áreas le ha mandado de cabeza al pozo de la clasificación y a su entrenador al borde del despido. Preso de esa manta corta que te descubre los pies cuando te tapas la cabeza, el Zaragoza es incapaz de mostrar consistencia en las dos partes del campo. Cuando mejora arriba la lía atrás y viceversa, como está quedando patente en un inicio de temporada marcado por graves defectos como una inoperancia ofensiva que ya ha entrado de lleno en la historia negra del club.

Y es que nunca antes, en los 93 años de existencia de la entidad, el Zaragoza había marcado menos goles en las seis primeras jornadas y solo en la 1970-71, en Primera División, igualó los tres que acumula a estas alturas de curso. A una media de 0,5 tantos por encuentro, el récord negativo descubre las vergüenzas de un conjunto blanquillo que se ha quedado sin marcar en la mitad de los choques disputados y que solo ha sido capaz de anotar a través de errores graves de los rivales (Dani Gómez y Bazdar robaron el balón al último defensa de Valladolid y Andorra, respectivamente) o gracias a la fortuna (Gómez aprovechó una entrega de Radovanovic que no llegó a Pau Sans para plantarse solo ante el meta del Castellón).

El Zaragoza se concibió para hacer daño en las transiciones con Dani Gómez y su incesante búsqueda del espacio a través de constantes desmarques, pero su desacierto en la definición ha privado al equipo de más tantos, si bien el madrileño está siendo de lo poco salvable de una escuadra inofensiva en el ataque en estático. Y es que los graves problemas en la creación y generación de juego, sin efectivos en la primera plantilla capaces de llevar el balón arriba en condiciones o de asestar el último pase, lastran a un Zaragoza plano.

Así, el equipo de Gabi ya es, junto al de la 70-71, el menos goleador en la historia del club y, si se tiene en cuenta que aquel estaba en Primera División, estamos ante el peor ataque en los casi cien años de existencia de la entidad. Cuatro hizo en ocho ocasiones (la última en la 22-23).

La herida es tan profunda que no deja de sangrar. Más de cuatro meses hace que el Zaragoza no consigue más de un gol en un partido. Aún no lo ha hecho este curso (marcó un tanto en Castellón y en casa frente a Andorra y Valladolid) y la última vez que lo consiguió se remonta a la jornada 39 de la pasada campaña, disputada el 10 de mayo, fecha del milagroso triunfo (3-2) en La Romareda ante el Cartagena que mantenía con vida al conjunto aragonés, cuyas riendas había tomado Gabi casi dos meses antes. Desde entonces, y han pasado ya nueve partidos entre las jornadas finales de la pasada campaña y las seis que se han disputado de la 25-26, ha marcado, como máximo, un gol.

El mismo tiempo ha pasado desde que el Zaragoza celebró un gol en el primer tiempo. Los tres firmados hasta ahora han llegado en el segundo (el más tempranero fue el de Dani Gómez al Valladolid en el 60). Guti, en aquel duelo clave frente al Cartagena, fue el último que hizo diana antes del descanso. Desde entonces, lo poco que se ha celebrado se ha hecho esperar.

Así, el Zaragoza es el equipo menos realizador de Segunda y solo Oviedo (un tanto en cinco partidos) y Girona (2) ostentan peor promedio goleador que los aragoneses en el fútbol profesional, si bien ambos con un partido menos disputado.

Vía: El Periódico de Aragón