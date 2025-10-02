Zaragoza y Córdoba CF: colistas de los últimos siete meses

No deja de ser una curiosidad, pero también un síntoma de cómo se encuentran los equipos. El Zaragoza y el Córdoba CF se verán las caras el próximo domingo en el Ibercaja Estadio (14.00 horas) en un momento en el que ambos no están, precisamente, en su mejor momento. La victoria de la pasada jornada del equipo de Gabi en Anduva, la primera de la actual temporada, no oculta los problemas que tiene el conjunto maño. No ya en esta campaña. La pasada temporada ya terminó este Zaragoza sufriendo horrores para salvar la categoría y hay que recordar que Gabi fue el tercera entrenador de la temporada.

Dos en crisis

Enfrente tendrá el Zaragoza a otro equipo que, como él, se encuentra en posición de descenso. Un Córdoba CF que también ha sumado una sola victoria. Fue en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, frente al Castellón. Fue aquel encuentro en el que el Castellón pudo haber cerrado el mismo antes del descanso y, sin embargo, en el añadido de aquel primer acto el Córdoba CF se vio favorecido por un penalti anotado por Jacobo que dejó una segunda parte más que emocionante, en la que Kevin Medina, a falta de 17 minutos para el final, decantó el encuentro para los blanquiverdes.

Pero en juego, en resultados y en sensaciones, el Ibercaja Estadio acogerá el próximo domingo a dos equipos en clara crisis en el arranque liguero. Ninguno de los dos han dado con la tecla y parece -sólo lo parece- que Gabi -que se estrenó el año pasado frente al Córdoba CF, precisamente- ha encontrado la tecla jugando con tres centrocampistas de trabajo por dentro que le han dado cierta consistencia defensiva y abrieron el camino para el triunfo ante el Mirandés. Por su parte, Iván Ania aún sigue buscando su once ideal y todo apunta a que volverá a tocar el equipo que alinee de inicio en busca de que alguna actuación individual actúe como catalizador o como banderín de enganche para la reacción de su equipo, que tan sólo ha sumado seis puntos en siete jornadas. Curiosamente, los mismos puntos que tiene su rival, el Zaragoza.

De hecho, tanto el Zaragoza como el Córdoba CF demuestran que esa crisis, en cierta manera, se inicia la pasada temporada, ya que ambos, con 22 puntos, son los que menos han logrado sumar de los 15 equipos que han repetido categoría. Si se toma como referencia una vuelta, es decir, 21 partidos, y se suman a los 7 de esta temporada los 14 últimos de la pasada campaña, la 2024-25, los equipos que más puntos han sumado hasta ahora son el Racing de Santander y el Eibar, ambos con 35. Los cántabros suman a los 22 de la pasada campaña los 13 de la actual, mientras que los armeros llegan a los 35 tras lograr 24 la pasada temporada y 11 en la actual. Tras ellos se sitúan el Mirandés (27 y 7) y el Almería (23 y 11) con 34 puntos, mientras que el Albacete, el Deportivo y el Cádiz suman 32 puntos. Les siguen el Burgos (31), el Sporting y el Granada (27), el Huesca (26), el Castellón, con 25 puntos, el Málaga, con 23 y, finalmente, el farolillo rojo, que componen el Zaragoza y el Córdoba CF, con 22 puntos ambos, 13 menos en esas 21 jornadas que los logrados por el Racing y el Eibar.

Así, desde el pasado 1 de marzo, hace ya siete meses, el Zaragoza sólo ha conseguido sumar cinco jornadas en las 21 últimas en Liga disputadas: dos de ellas al mismo rival, el Mirandés, y de las otras tres, dos de ellas a equipos descendidos, Racing de Ferrol, Cartagena y Deportivo. Por su parte, el Córdoba CF sólo ha podido cantar victoria en cuatro ocasiones: la referida ante el Castellón de esta temporada, el 5-0 al Granada en casa, el 4-2 también en El Arcángel al Cádiz y el 0-1 obtenido en La Rosaleda, ante el Málaga. De hecho, esa en Málaga fue una de las cinco victorias logradas por el Córdoba CF como visitante en todo el 2025. Las otras cuatro las consiguió en Castellón -con aquella remontada repetida- y ante tres descendidos: el Racing de Ferrol, el Tenerife y el Cartagena. Este domingo, en el Ibercaja Estadio, tiene el Córdoba CF de Iván Ania el reto de lograr el sexto triunfo visitante del 2025 en su decimoquinto encuentro lejos de El Arcángel en todo el año.

Vía: Diario Córdoba