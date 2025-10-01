El zaragocista Alejandro Gomes recibe la llamada de la selección española sub-18

El zaragocista Alejandro Gomes, considerado una de las mayores perlas de la Ciudad Deportiva, ha recibido la llamada de la selección española sub-18. El canterano, nacido en 2008, lleca en el Real Zaragoza desde alevines y ha comenzado esta temporada a las órdenes de Emilio Larraz en el Deportivo Aragón, aunque todavía cuente con edad juvenil. Desde la defensa, tanto en la zaga como el lateral, Gomes ha disputado como titular los tres partidos de 2ªRFEF que ha completado el equipo hasta la fecha.

Gomes se unirá a la concentración que realizará el combinado nacional de cara al Torneo Cuatro Naciones en Kocaeli (Turquía) del 7 al 15 de octubre. El canterano formará parte de la expedición de David Tenorio, que se medirá a Portugal el 9 de octubre, a Turquía el 11 de octubre y a Rumanía el 14 de octubre.

Vía: El Periódico de Aragón