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PRIMERA RFEF
Zamora - Sabadell, en directo: sigue el partido de playoffs de ascenso, en vivo hoy
Sigue en directo la final del playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion
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Albert Miranda
Sigue el minuto a minuto de la final del playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion entre Zamora y Sabadell.
Zamora - CE Sabadell | 1-0 3'
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL ZAMOOOOOOOOOOOOOOORAA! ¡MARIOOOO LOSADAAAAAA!
Zamora - CE Sabadell | 0-0 1'
¡Arranca el partido en el Ruta de la Plata!
Zamora - CE Sabadell
¡Esta es el XI inicial del Sabadell para enfrentarse al Zamora!
Zamora - CE Sabadell
¡Este es el XI inicial del Zamora para enfrentarse al Sabadell!
Zamora - CE Sabadell
¡MUUUUY BUEEEENASSS TARDEEEEEES A TOOOOODOOOOOOOOOS! Bienvenidos a la narración del partido entre el Zamora y el Sabadell. La ida de la final del play-off por subir a Segunda División. ¡Arramoooosssss!
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