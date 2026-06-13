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PRIMERA RFEF

Zamora - Sabadell, en directo: sigue el partido de playoffs de ascenso, en vivo hoy

Sigue en directo la final del playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion

El CE Sabadell, finalista de los playoffs de ascenso a Segunda División

El CE Sabadell, finalista de los playoffs de ascenso a Segunda División / CE Sabadell

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Albert Miranda

Sigue el minuto a minuto de la final del playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion entre Zamora y Sabadell.

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