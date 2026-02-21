Zalaya se disculpa tras morder a un rival en el Racing de Ferrol-Celta Fortuna

El futbolista del Racing de Ferrol Álex Zalaya se ha disculpado este sábado tras su expulsión en el partido de este viernes ante el Celta Fortuna, en el que mordió al rival Álvaro Marín, acción que podría suponer entre cuatro y doce encuentros de sanción.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, difundido también por el club verde, el aragonés, que vio la tarjeta roja en el séptimo minuto del duelo gallego de Primera Federación, ha asegurado que ha sido "siempre una persona que da la cara en las buenas y en las malas y creo que tras lo ocurrido debo darla más que nunca".

Así, el zaguero ha pedido "disculpas por lo sucedido a todo mi equipo, cuerpo técnico, club, a nuestra afición y, por supuesto, también al jugador del Celta Fortuna; estoy muy arrepentido".

"Asumo toda la responsabilidad de la derrota y todo lo que tenga que venir, aunque eso no sirva ahora mismo de nada; creo que he sido siempre un jugador y una persona con un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo, pero me equivoqué gravemente", ha expresado el maño.

El futbolista también ha puesto "en valor el trabajo de todo el equipo" y se ha mostrado "orgulloso del partido que han hecho, dejándolo todo en el campo con un jugador menos gran parte del partido".

Finalmente, Álex Zalaya ha manifestado en su mensaje en redes sociales que continuará "trabajando duro para recuperar la confianza de todos y estar a la altura del escudo que defiendo cada día".

El Racing de Ferrol perdió el duelo de este viernes por 1-2 ante el Celta Fortuna, cuyos goles fueron marcados por el afectado en la expulsión, Álvaro Marín, en el minuto 16, nueve después de la tarjeta roja, y en el 92, cuando el filial olívico estaba también en inferioridad numérica al ver la misma cartulina Germain Milla en el minuto 63.

Tras el encuentro, el técnico racinguista, Guillermo Fernández Romo, afirmó en rueda de prensa que la derrota se justificó por "dos errores muy costosos", tanto la salida de Zalaya como el gol visitante en el descuento de la cita liguera, y señaló que son "cosas que no pueden pasar".

Sobre la expulsión de su defensa, declaró que el jugador estaba "hundido, se ha equivocado y ya está; el otro día ganamos gracias a él, soy partidario de no machacar a nadie".