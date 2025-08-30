Zaka, en la tierra de la competencia en el Deportivo

Una semana después de que Zakaria Eddahchouri invitase al club a sumar competencia, el Deportivo reforzó el frente de ataque por partida doble. Un ariete móvil, Samuele Mulattieri; y un segundo delantero con posibilidades de actuar como referente, Stoichkov. Después de ocho meses con la seguridad casi total de la titularidad, el neerlandés entra de lleno en la lucha por jugar, mientras atraviesa un buen momento y parte con la ventaja de la pretemporada y los números: no solo ha anotado en verano, también arrancó el curso 25/-26 con la puntería afinada.

El delantero neerlandés aterrizó en A Coruña como recurso en un mes de enero en el que los blanquiazules necesitaban una garantía goleadora. El verano anterior, Fernando Soriano había apostado, a última hora, por un Mohamed Bouldini que no funcionó, con lo que Iván Barbero era la referencia única tras la salida de Lucas Pérez, quien tampoco actuaba específicamente de 9.

Gilsanz apostó de manera decidida por Eddahchouri, que respondió de forma casi inmediata con un tanto en Riazor. No se bajó del once durante dos meses y una decena de jornadas en las que solo una sequía de cuatro partidos puso en duda su presencia. Barbero, de nuevo a escena, le dio una pequeña alternativa, pero fue un hecho aislado. El neerlandés acabó la 24-25 con cuatro tantos.

El verano le sirvió para empezar de cero. La pretemporada, para ganarse la confianza de Antonio Hidalgo. Anotó y lució durante los amistosos, y llegada la hora de la verdad, cumplió con nota ante el Granada con un gol y una asistencia en el debut del equipo en liga. Bouldini, entonces, fue un mero recambio para rotar y dar descanso. El camino durante julio y agosto fue completamente llano para el exjugador del Telstar, con contrato hasta 2028.

La última semana cambió por completo el tablero ofensivo del Deportivo con la entrada a escena de Samuele Mulattieri y Stoichkov. Se crea, así, un nuevo escenario para Zakaria, al que llega preparado y confiado: ya no será indiscutible y deberá sostener a base de goles y buenas actuaciones su titularidad ante dos jugadores con un buen currículum.

Samuele Mulattieri, un desconocido para el fútbol español, cuenta con dos ascensos a la Serie A y 28 goles en la segunda división italiana como carta de presentación. El gaditano Stoichkov, un futbolista que, aunque no es un delantero centro, puede actuar como referencia, suma 230 partidos y 76 goles en la categoría de plata.

En Butarque, la lógica invita a pensar que Zakaria Eddahchouri repetirá en el once titular. Hidalgo ha construido una primera sociedad con Yeremay en la que todavía quedan muchos aspectos por pulir, pero que ya ha dado los primeros réditos al equipo. Será, a partir de las próximas semanas cuando su rendimiento y el trabajo de sus compañeros dicten quién tiene que acompañar a la línea de mediapuntas desde el principio. No será inmediato, requerirá adaptación tanto por parte de Mulattieri, como también de Stoichkov.

Antonio Hidalgo es el gran ganador en un mercado que refuerza la parcela ofensiva y le permite contar con tres variantes competitivas para la posición del 9. Ahora podrá formular distintos ataques, según el rival. Eddahchouri pierde su vitola de indiscutible, pero el Deportivo gana alternativas en una posición que, durante los últimos meses, no ha tenido una disputa real.