Yeremay vuelve a robar corazones: "El verano me pasó factura; ahora estoy mejor"

En un verano de protagonistas de alfombra roja como Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Benjamin Sesko o Luis Díaz, entre muchos otros, un futbolista de segunda división fue capaz de hacerse notar. Se trata de Yeremay Hernández, estrella del Deportivo de la Coruña, que esta temporada juega en LaLiga Hypermotion porque así lo ha querido y porque su club ha podido retenerlo, ya que ofertas ha tenido, incluso de equipos de la Champions League.

Hasta 30 millones de euros rechazaron en Riazor por su estrella. Yeremay marcó 15 goles y repartió cinco asistencias la campaña pasada, pero su Dépor, con 53 puntos, se quedó demasiado lejos de poder pelear por el ascenso en la promoción. Esta temporada, quiere lograr el objetivo.

El deseo no cumplido del Sporting CP

El canario, uno de los futbolistas con más potencial en España, había llamado la atención de grandes equipos por su capacidad para decidir partidos, pero en su cabeza solo estaba volver a Primera con el conjunto gallego. Su nombre se vinculó al Chelsea, a la Roma, al Borussia Dortmund, al Como y también al Sporting CP, que fue el más insistente lanzando ofertas a un Deportivo que las rechazó todas. En Portugal le aseguraban jugar la Champions League y un entorno competitivo ideal para seguir desarrollándose, pero ya había tomado una decisión.

Yeremay ante dos rivales / Fernando Fernández

Tras el agitado verano, Yeremay cumplió su palabra y siguió en un Deportivo que, por haber logrado retener a su estrella, empezó LaLiga Hypermotion como uno de los grandes candidatos al ascenso. A su vez, muchas miradas estaban puestas en el canario desde el primer día, señalado como el gran líder del equipo.

Un líder que no se esconde

Alcanzada la 12ª jornada de Liga, el Deportivo ocupa la cuarta plaza con 20 puntos, tras cosechar cinco triunfos, cinco empates y solo dos derrotas. La última victoria, frente a un Real Zaragoza que se aleja cada vez más de la categoría de plata del fútbol español, tuvo el sello de un Yeremay Hernández que ya suma cuatro goles y dos asistencias en doce partidos.

YEREMAY ESTÁ POSEÍDO.

YEREMAY ES UNA LOCURA.

YEREMAY ESTÁ COMPLETAMENTE LOCO.



La jugada es para enmarcarla. La asistencia para ponerle en bucle. El gol es una OBRA DE ARTE 🖼️#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/2p4LrLf6pb — DAZN España (@DAZN_ES) November 2, 2025

Con el '10' a la espalda, solo necesita un golpe de inspiración para cambiar el rumbo del partido. En La Romareda fue el asistente en los dos goles del equipo, firmando una jugada espectacular en el 0-2 que ya se ha hecho viral: carrerón por la derecha hasta la línea de fondo, tras un control orientado espectacular, y pase de tacón para regalarle el gol a Mella.

El ruido del verano

El propio jugador ha reconocido que el verano no fue fácil para él. “Creo que me ha pasado factura. Más que la gente y los medios, ha sido la presión. Me exijo mucho y me pasa factura. No tengo que exigirme una locura. Hubo momentos que no me sentía cómodo en el campo cuando no llegaba el balón, control o demás. Poco a poco creo que estoy en el buen camino y estoy más tranquilo. Eso en el campo se ve”, explicó.

Pese a ello, Yeremay tiene muy claro qué tiene que hacer para seguir a este nivel. “No miro mucho de fuera. Por un buen partido ya parece que eres Dios, luego viene el siguiente, no estás tan bien y adiós. Lo trabajo y es complicado. Tengo 22 años y en verano me costó un mundo. Cuando la gente habla, sales en todas las portadas y para eso la cabeza es muy importante. La gente del club y compañeros me ayudan. Estoy tranquilo y mucho mejor”, destacó.

Yeremay Hernández celebra con David Mella el segundo gol del Deportivo ante el Zaragoza / Fernando Fernandez

Yeremay sería titular en muchos equipos de Primera. Su capacidad para inventar situaciones de pelgiro de la nada deciden partidos, y van muy cotizadas en el mercado. De momento, el Dépor disfruta de su magia cada semana. Y espera que sea suficiente para volver a la categoría que conquistaron la temporada 1999-2000.