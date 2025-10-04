Yeremay se saca el hollín

Tal torrente de fútbol sin encauzar tenía que descorcharse a lo grande y así fue con el golazo de Yeremay al Almería. A falta de un palo, dos para sacarle rendimiento a la escuadra y el cartabón que tiene en la pierna derecha. Gritó Yeremay, gritó Riazor hasta dejarse la garganta porque había que quitarse males y miedos de dentro, también fantasmas. Que el canario es luz y alegría para los ojos, nadie lo puede negar, pero ser un jugador superlativo supone tener dominio de la escena, ser efectivo a la par que efectista en los últimos metros. Ese fue su gran paso de la temporada pasada, ser determinante. Los quince goles y cinco asistencias son números, también explican mucho de la dimensión del nuevo jugador en el que se convirtió. Y, por fin, regresó ese Yeremay que lo aúna todo, que hizo que los mejores equipos de Europa se agolpasen a la puerta de Riazor con fajos de dinero en la mano. Y, casualmente, el gol llegó cuando se volcó a la banda. Es su hábitat, es su sitio, consigue hacer suyas otras demarcaciones. De momento, a Yeremay le tira su esencia.

Ese tanto fue el clímax de un partido que para el Dépor fue a trompicones. Fue como si tropezase en las esquinas. Disfrutó de sus ocasiones, pudo ganar, mejoró en el tramo con dos arietes, pero nada terminaba de fluir. Fue mérito del Almería, no solo. Se afanó en atacar por dentro, mientras Quagliata centraba sin casi encontrar rematador. Villares y, sobre todo, Mulattieri no debieron fallar. Detalles y mucho más.

Vía: La Opinión A Coruña