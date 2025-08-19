Yeremay, mucho más que fútbol

Hace un año era un novato en Segunda y hoy su nombre resuena en Europa. Más que fútbol. El Yeremay que va más allá de los fríos números es el que más calienta a la grada, es el que traspasa el verde. Mientras el Dépor resiste las acometidas de equipos de Champions, como el Sporting de Portugal, la huella del canario trasciende el terreno de juego. Es el futbolista, es la marca, es lo que transmite. La última muestra ha sido protagonizar todos los carteles de reclamo de las principales plataformas televisivas, Movistar o DAZN, en sus ofertas de paquetes audiovisuales de principio de temporada. Así se le podía ver junto a Lamine Yamal o Kylian Mbappé, entre otros. Sus acompañantes iban rotando, él no se movía del foco. Es un paso más en la carrera de ese niño con clase que se ha convertido en un ciclón dentro y fuera de los terrenos de juego.

Yeremay es a día de hoy una figura omnipresente en la Segunda División española, un futbolista que todos coinciden en que está fuera de categoría. Él ha hecho una apuesta por la fidelidad, pero ese apego al club que le ha visto crecer tampoco le oscurece, ni mucho menos. Y es que, más allá de esos quince goles y cinco asistencias de la pasada liga y de las ofertas astronómicas que no paran de llegar por él, el 10 del Deportivo se ha convertido en el jugador de los regates imposibles, del fútbol calle, ese jugón del que la grada espera algo diferente, mientras decide partidos y alumbra acciones de otro tiempo. En una época en la que escasean los extremos y en la que cada vez cuesta más encontrar a futbolistas que jueguen por dentro, su figura sobresale por ese aspecto lúdico que le hace el predilecto de las redes sociales, de los más pequeños y de las marcas. Es fresco, atrevido... Un futbolista de potrero en la era del balompié tecnificado.

El internacional sub 21 es desde hace tiempo el futbolista de la plantilla del Deportivo que vende más camisetas con su nombre en las tiendas oficiales del club que regenta Kappa. Es el nombre que más se estampa en los establecimientos de la calle Real, Riazor, Marineda o a través del despacho online. Antes era Lucas el que centraba parte de las preferencias de la grada. Su salida le dejó el camino despejado, aunque ya antes de su partida era un duro competidor para el coruñés en esta faceta, agarrado a su 10 y a sus regates que dejan bocas abiertas.

No se acaba ahí ni muchos menos su poder de atracción. Yeremay ya hizo la temporada pasada colaboraciones publicitarias con Pérez Rumbao y Coruña The Style Outlets. Hay más intereses de este tipo que pueden acabar cristalizando.

El jugador también negoció la renovación de su contrato con Nike, la marca que le ha vestido en los últimos años, con otras empresas deportivas atentas a la evolución de estas conversaciones. Las dos partes ya tienen un acuerdo para prolongar su vinculación. Su estatus es muy diferente al de hace unos años y eso repercute en sus emolumentos y en la imagen que proyecta el referente del Deportivo en el césped y más allá de él. Es una muestra más de hasta dónde ha llegado el canario. Una de las grandes irrupciones en el fútbol español de las dos últimas temporadas. Un jugador diferente. Dentro, fuera, por estilo, por apego al equipo de su vida. Yeremay, la calle en el campo, la calle como reclamo.