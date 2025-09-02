Yeremay estrena su cuenta particular en la nueva temporada
Desde los once metros y en la tercera jornada de Liga llegó la primera diana de Yeremay, máximo anotador el curso pasado del cuadro blanquiazul. El canario no dudó cuando Mulattieri cayó en el área. Agarró el balón y no falló ante Juan Soriano, que hasta el momento había sido clave para sostener la victoria pepinera.
