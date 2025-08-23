Yeremay, un caso único en España (y puede que en el mundo)

¿Se imaginan a un equipo de Segunda División rechazando más de 30 millones de euros por uno de sus jugadores? ¿O a un jugador de Segunda decir que "no" a jugar la Champions League? Precisamente, eso es lo que han hecho el Deportivo de la Coruña y Yeremay Hernández. Un caso único en España que se vislumbra como un rayo de esperanza en un fútbol cada vez más infiel, mercantilizado y en el que las prisas mandan por encima de todo.

Yeremay Hernández Cubas (Las Palmas de Gran Canaria, 2002) es una de las grandes perlas del fútbol español. A sus 20 años, y pese a jugar en Segunda, destaca como un extremo especial. Con un desparpajo muy llamativo y una habilidad innata para el regate, el canario es un perfil de futbolista por el que vale la pena pagar una entrada. Pero es mucho más que un agitador de partidos; también los decide. La temporada pasada marcó 15 goles y repartió cinco asistencias en 39 encuentros.

Yeremay Hernández, el gran deseo del Sporting CP / Agencias

El gran protagonista en A Coruña sabe que su lugar está en la élite, pero no tiene prisa para alcanzarla. Quiere hacerlo con el Dépor. Pretendientes no le faltan -ni le faltarán-, pero salvo sorpresa, esta campaña peleará con uñas y dientes para cumplir su promesa con el equipo gallego y regresar juntos a lo más alto del fútbol español. Eso sí, hasta el 1 de septiembre, el nerviosismo estará a flor de piel entre los deportivistas más fieles. Es normal que todo el mundo se fije en Yeremay.

Muchos pretendientes tras él

Primero fue el Como, después sonó el Chelsea, la Roma y el Borussia Dortmund, y ahora el Sporting CP no quiere dar su brazo a torcer. En Riazor rechazaron la primera propuesta de los lusos, de 27 millones de euros fijos más tres en variables. También la segunda, de 30 fijos y cinco en variables. Cantidades importantes para casi cualquier equipo, pero especialmente escandalosas en un de Segunda. Básicamente, de cerrarse, sería el traspaso más elevado en las dos entidades. ¿Pero cómo puede el Dépor mantenerse firme?

Yeremay Hernández, una de las perlas del fútbol español / X

Yeremay tiene contrato en Riazor hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, según varias fuentes. Pero lo que realmente da fuerza al Dépor para mantenerlo en la plantilla es la voluntad del jugador, que no está dispuesto ni a pedir ni a forzar su salida como sí estamos viendo en los casos de Alexander Isak para marcharse del Newcastle o Ademola Lookman de la Atalanta, por citar a algunos. El Deportivo se remite a la cláusula, y si alguien la abona, que sea el propio Yeremay el que decida. Y todo ello hace bastante improbable que se marche este verano.

El Sporting CP valora otras opciones en el mercado, aunque aún no ha decidido dejar la opción de Yeremay a un lado. Ellos saben que el proyecto deportivo que le ofrecen es incomparable: vigentes campeónes de liga, jugar Champions, una competición competitiva y más visibilidad. Además, los 'leones' son conocidos por catapultar a futbolistas a la máxima élite. El último en lograrlo, Viktor Gyökeres. Pero Yeremay no quiere dejar a su Dépor a estas alturas del verano; quiere ascender a Primera… y después ya se verá. Si continúa en A Coruña, será un motivo de celebración en toda España.