Yeremay: «Si me adapto a esa posición voy a ser muy determinante»

«Soy el primero que lo sabe, no he estado bien. Todos los jugadores, yo todavía más, pasan por momentos malos. Cada vez me voy encontrando mucho mejor», expresó Yeremay tras el partido ante el Almería. El canario se expresó igual de bien que juega y considera que irá a más en una posición en la que tiene margen para crecer: «El míster me pide que juegue de segundo delantero, estoy con él en que si consigo adaptarme, crecer, puedo ser mucho más determinante».

El 10 deportivista, que anotó su tercer gol esta temporada, cree que irá a más con el paso de las jornadas: «Si logro adaptarme a esa posición voy a ser muy determinante. Todavía tengo que seguir trabajando en el día a día, entrenándome fuerte, entrenándome más, pero poco a poco. Tengo la capacidad incluso de estando mal hacer gol». Asegura, además, que «puede dar más».

El canario también destacó la figura de Joaquín Sorribas, psicólogo del club, a quien dedicó su tanto en Ipurua: «Es una persona muy importante, ayuda a todos los jugadores. Siempre me apoya, soy muy joven y me han pasado muchas cosas».

Yeremay, además, valora que «no es penalti» en la primera caída y, en el descuento, aunque siente que le dan «una hostia en la espalda», tampoco cree que sea para pitar la pena máxima.

El extremo diestro da valor al «día a día» en Abegondo, en el que nota un esfuerzo extra respecto a otras temporadas: «Cuidado... Trabajamos mucho, nos exigen, y así estamos, que seguimos sumando. Si seguimos así, segurísimo de que nos irá muy bien».

También valoró un final de mercado marcado por el interés del Sporting: «Este último año ha sido todo de muchas emociones, pero con mucha tranquilidad».

